Konsolide gelirler 5,8 milyar TL
İkinci çeyrekte sonuçlarımız; abone büyümesine, operasyonel verimliliği artırmaya ve müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan stratejimizi uygulamadaki başarımızı gözler önüne serdi. Konsolide gelirlerimiz, yıllık yüzde 16,3 artarak 5,8 milyar TL’ye yükseldi. UFRYK 12 geliri hariç, konsolide gelir büyümesi yüzde 16,4 oldu.
Konsolide FVAÖK, yüzde 36,2 büyümeyle 2,7 milyar TL olurken FVAÖK marjımız yüzde 46,5 ile güçlü seyretti. UFRS 16’nın etkisi hariç FVAÖK marjı 2018 ikinci çeyreğe göre 3,4 puan artışla yüzde 43,1 oldu. 2018 ikinci çeyrekte kaydedilen 870 milyon TL net zarara karşılık 2019 ikinci çeyrekte 435 milyon TL net kâr elde ettik.
Abone sayımız 320 bin net abone kazanımıyla 47,0 milyona ulaştı. Son 12 ayda net abone kazanımı 3,5 milyon oldu.
2019’da konsolide gelirlerimizin (UFRYK 12 hariç) 2018’e göre yüzde 15-16 artmasını, konsolide FVAÖK’ün 10,3-10,5 milyar TL olmasını bekliyoruz. Konsolide yatırım harcamalarımızın yaklaşık 4,6-4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz.
Şirket yetkilileri
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