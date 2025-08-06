Koray GSYO'dan halka arz başvurusu

Türkiye ve dünyadaki yenilikçi girişimlere sermaye desteği sağlamak üzere kurulan Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Koray GSYO), 1.5 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 300 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, halka arz yoluyla 64 milyon TL tutarında artırarak 364 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyor.

Koray Group’un en genç şirketi Koray Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Koray GSYO), 1 Ağustos 2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na halka arz başvurusunda bulundu.



Şirketin 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 64.000.000 TL artışla 364.000.000 TL’ye çıkarılması ve artırılan bu sermayeyi temsil eden 64.000.000 adet nama yazılı B grubu pay ile birlikte, mevcut ortak Orhun KARTAL’a ait 27.000.000 adet nama yazılı B grubu payın halka arz edilmesine yönelik hazırlanan İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına sunuldu.



Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek toplam 91.000.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 364.000.000 TL’ye ulaşacak çıkarılmış sermayeye oranı yüzde 25,00.



Şirketin ihraç etmeyi planladığı 64 milyon TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan, halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın yüzde 70’inin girişim sermayesi yatırımı imkanlarının finansmanında, yüzde 30’unun ise mevcut yatırımdan kaynaklanan borcun ödenmesinde kullanılması planlanıyor. İzahnamede ayrıca ihtiyaç duyulması halinde belirtilen fon kullanım kalemleri arasında yüzde 10 kadar geçiş yapılabileceği belirtiliyor.



Halka arzdan sağlanacak kaynağın başta üretim, sanayi, yenilenebilir enerji teknolojileri ve turizm olmak üzere, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin finansmanında değerlendirilmesi planlanıyor.