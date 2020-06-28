İlk çeyrekte petrokimya, havacılık, demir-çelik ve çimento zayıf kalırken dayanıklı tüketim, perakende, gıda, savunma ve telekom öne çıktı.

Pandeminin asıl etkisinin ikinci çeyrekte görülmesi, sanayi şirketlerinin ciro ve kârlarının gerilemesi bekleniyor.

Türkiye varlıkları, dünya ile arasında oluşan makası kapatmaya çalışıyor. Yılbaşından bu yana bakıldığında MSCI Türkiye Endeksi, gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) yüzde 8 gerisinde bulunsa da Borsa İstanbul’da (BİST) özellikle haziran ayı başından bu yana yaşanan yükseliş olumlu olarak yorumlanıyor.

BİST-100’deki bu yükselişin banka hisselerinin öncülüğünde olması ise dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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