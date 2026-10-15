ABD'de enflasyon hızlandı: Aralık ayında yeni bir faiz artışı ihtimali güçlendi! Faiz kararı ne olacak?

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey, AA muhabirine enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eylül ayında çekirdek enflasyonun piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Garvey, ağırlık bakımından en büyük kalem olan barınma maliyetlerindeki aylık artışın yüzde 0,4'e hızlanmasının da çekirdek enflasyon verisinde yukarı yönlü bir risk bulunduğuna dair öngörülerini doğrular nitelikte olduğunu kaydetti.

Garvey, benzin fiyatlarında aylık bazda görülen sert yükselişin, manşet enflasyonu yukarı taşıyan temel unsur olduğuna değinerek, gıda fiyatlarının değişmediğini, sağlık hizmetleri, eğitim ve iletişim hizmetleri gibi kalemlerde de fiyat artışlarının daha sınırlı kaldığını aktardı.

Fed yetkililerinin, eylül ayındaki sıkılaştırma hamlesinin ardından faiz artırma konusunda aceleci olmadıklarına yönelik son dönemde yaptığı açıklamalara işaret eden Garvey, "Genel tablo, Fed'i ekimde yeniden faiz artırmaya zorlayacak kadar güçlü değil. TÜFE verisinin açıklanmasının ardından faiz artışı olasılığı yükselse de bu oran hala yüzde 50'nin altında seyrediyor. Her halükarda yeni bir faiz artışı muhtemel görünüyor, bu da en azından aralık ayında bir faiz artışı görmemizi sağlayacaktır." ifadesini kullandı.