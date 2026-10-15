9 aylık binek otomobil ihracat verileri açıklandı: En fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke hangileri oldu?

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, sektör temsilcileri, yılın 9 ayında 82 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye binek otomobil sattı.

Ocak-eylül döneminde, 31 milyar 144 milyon 829 bin dolarlık dış satıma imza atan otomotiv endüstrisinin ihracatında binek otomobilin payı yüzde 28 oldu. Ocak-Eylül 2025'te 9 milyar 303 milyon 695 bin dolar olan binek otomobil ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 6,1 azalışla 8 milyar 732 milyon 380 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

En fazla binek otomobil Fransa'ya gönderildi

Ana ihracat pazarlarının başında Avrupa ülkelerinin geldiği sektör, en fazla binek otomobil ihracatını Fransa'ya gerçekleştirdi. Otomobil üreticileri, yılın 9 ayında Fransa'ya ihracatını yüzde 5 artırarak 1 milyar 562 milyon 263 bin dolardan 1 milyar 640 milyon 938 bin dolara taşıdı.

Listenin ikinci sırasındaki İspanya'ya 9 aylık binek otomobil ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artışla 1 milyar 136 milyon 144 bin dolardan 1 milyar 207 milyon 330 bin dolara çıktı. Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 yükselişle 917 milyon 847 bin dolardan 977 milyon 816 bin dolara ulaştı.

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde, dördüncü sıradaki Almanya'ya yüzde 25'lik düşüşle 715 milyon 513 bin, beşinci sıradaki Slovenya'ya da yüzde 6,7'lik artışla 712 milyon 361 bin dolarlık binek otomobil ihraç etti.

Binek otomobil ihracatında ilk 10 pazardan 9'u AB üyesi

Altıncı sırada yer alan Birleşik Krallık'a binek otomobil ihracatı, yüzde 38,3 azalışla 1 milyar 42 milyon 107 bin dolardan 643 milyon 211 bin dolara geriledi. Polonya 568 milyon 82 bin dolarla yedinci, Belçika 352 milyon 755 bin dolarla sekizinci, Hollanda 182 milyon 685 bin dolarla dokuzuncu ve Yunanistan 164 milyon 50 bin dolarla onuncu sırada yer aldı.

Binek otomobil dış satımında ilk 10 pazarın 9'unu Avrupa Birliği ülkeleri oluşturdu. Bu dönemde, geçen yılın aynı döneminde binek otomobil ihracatı yapılmayan Libya'ya 14 milyon 200 bin ve Estonya'ya da 8 milyon 483 bin dolarlık dış satım yapıldı. Ocak-eylül dönemindeki 8 milyar 732 milyon 380 bin dolarlık binek otomobil ihracatının yüzde 82'si (7 milyar 164 milyon 741 bin doları) ilk 10 ülkeye gerçekleştirildi.