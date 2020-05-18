Geçen hafta BDDK’nın TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen üç bankaya getirdiği işlem yasağını kaldırdığı duyurmasının TL üzerindeki sınırlı etkileri takip edildi.

Kurun 7 TL seviyesi altında aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi. BDDK’nın kararlarıyla birlikte kurda yukarı yönlü olası ataklara daha düşük ihtimal verilirken, gelişmiş ülke merkez bankalarıyla olası bir swap hattı TL’de rahatlamayı belirginleştirebilir.

GOÜ’lerden sermaye çıkışlarının durması ve likidite ile ilgili endişelerin azalması ile CDS primindeki yaşanabilecek gevşeme sonrası TL istikrar 29 Mayıs 2020 kazanabilir.

Gelebilecek satışlar ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 6,95, 6,93 ve 6,90 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri. Gelebilecek olası alışlar ile 7,00, 7,03 ve 7,06 direnç seviyeleri izlenebilir.