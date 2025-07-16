Kuzey Boru'dan yeni yatırım açıklaması

Kuzey Boru'dan bugün (16 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizin 2025-2028 dönemi stratejik planı kapsamındaki yatırım hedefleri doğrultusunda, Aksaray-PPR boru üretim fabrikası için gerekli bina ve makine-ekipmanların satın alım sözleşmeleri imzalanmıştır. Toplam yatırım tutarı 5.328.000 ABD Doları olan tesisin, 2025 yılı içerisinde devreye alınması planlanmaktadır.

Söz konusu yatırımın tamamlanması ile birlikte şirketimizin mevcut PPR üretim kapasitesinde %60 oranında artış sağlanması öngörülmektedir. İşbu yatırıma ilişkin gelişmeler, ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.