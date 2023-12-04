Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

SPK Kuzey Boru'nun 36,2 liradan halka arzına onay vermişti. SPK bültenine göre Kuzey Boru'nun 80 milyon TL olan sermayesinin 100 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç'a ait 1,6 milyon TL, Bülent Karaman'a ait 1,6 milyon TL ve Demet Karaman'a ait 800 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece toplam pay satışı 24 milyon TL olacak. Kuzey Boru halka arzıyla ilgili detaylar belli oldu. İşte halka arzla ilgili bilgiler:

KUZEYBORU (KBORU) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Kuzey Boru halka arzı için 7-8 Aralık'ta talep toplanacak. Halka arz adilen hisse adedi 24.000.000.

KBORU HALKA ARZI HAKKINDA

Tacirler Yatırım KBORU halka arzıyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Halka Arz Tarihleri: 07-08 Aralık 2023 (10:30-13:00)

Halka Arz Fiyatı: 36,20 TL

BIST İşlem Kodu: KBORU

Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı

Halka Arz Yöntemi: Borsa Birincil Piyasada Satış (36,20 TL) – Eşit Dağıtım

Halka Arz Öncesi Sermaye: 80.000.000 TL Nominal

Halka Arz Sonrası Sermaye: 100.000.000 TL Nominal

Halka Arz Büyüklüğü: 868.800.000 TL

Halka Açıklık Oranı: %24

FON NEREDE KULLANILACAK?

Yüzde 50-60: Malatya CTP Yatırımının Finansmanı

Yüzde 20-30: Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması

Yüzde 10-20: İsletme Sermayesi İhtiyacı

KUZEYBORU HAKKINDA

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Kuzeyboru plastik boru sektörüne 2001 yılında girdi. Kuzeyboru, plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren bir şirket.

