ARA
Bist 100
8087,24
0,76%
Bist 100
Dolar/TL
28,9275
0,0357%
Dolar/TL
Euro/TL
31,3437
-0,0153%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0834
0,0023%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1887,22
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Kuzey Boru AŞ de bulunuyordu. Peki, Kuzey Boru AŞ halka arzı ne zaman olacak? Kuzey Boru halka arzı için bugün talep toplama tarihleri açıklandı.

04 Aralık 2023 | 22:42
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 23:57
0
Kuzey Boru (KBORU) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

SPK Kuzey Boru'nun 36,2 liradan halka arzına onay vermişti. SPK bültenine göre Kuzey Boru'nun 80 milyon TL olan sermayesinin 100 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Topgaç'a ait 1,6 milyon TL, Bülent Karaman'a ait 1,6 milyon TL ve Demet Karaman'a ait 800 bin TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Böylece toplam pay satışı 24 milyon TL olacak. Kuzey Boru halka arzıyla ilgili detaylar belli oldu. İşte halka arzla ilgili bilgiler:

KUZEYBORU (KBORU) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Kuzey Boru halka arzı için 7-8 Aralık'ta talep toplanacak. Halka arz adilen hisse adedi 24.000.000.

KBORU HALKA ARZI HAKKINDA

Tacirler Yatırım KBORU halka arzıyla ilgili şu bilgileri veriyor:

Halka Arz Tarihleri: 07-08 Aralık 2023 (10:30-13:00)
Halka Arz Fiyatı: 36,20 TL
BIST İşlem Kodu: KBORU
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı ve Ortak Satışı
Halka Arz Yöntemi: Borsa Birincil Piyasada Satış (36,20 TL) – Eşit Dağıtım
Halka Arz Öncesi Sermaye: 80.000.000 TL Nominal
Halka Arz Sonrası Sermaye: 100.000.000 TL Nominal
Halka Arz Büyüklüğü: 868.800.000 TL
Halka Açıklık Oranı: %24

FON NEREDE KULLANILACAK?

Yüzde 50-60: Malatya CTP Yatırımının Finansmanı
Yüzde 20-30: Kısa Vadeli Banka Kredilerinin Azaltılması
Yüzde 10-20:  İsletme Sermayesi İhtiyacı

KUZEYBORU HAKKINDA

Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Kuzeyboru plastik boru sektörüne 2001 yılında girdi. Kuzeyboru, plastik boru ve ekleme parçaları üretimi ve alt yapı projelerine mühendislik destekleri veren bir şirket.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1887,22 0,17%
  • ALTIN ONS 2029,18 0,13%
  • BIST 100 8087,24 0,76%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9275 0,0357%
  • EURO/TURK LIRASI 31,3437 -0,0153%
  • EURO/USD 1,0834 0,0023%
  • INGILIZ STERLINI 1,2631 -0,00712%
  • JAPON YENI 147,175 -0,075%
  • KANADA DOLARI 1,35375 -0,01809%
  • RUS RUBLESI 91,5 0,3014%
Günün En Çok Okunanları
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Gemlik Körfezi'ndeki deprem olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? Uzmanlardan açıklama
Gemlik Körfezi'ndeki deprem olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? Uzmanlardan açıklama
Online yabancı dil öğrenme platformu Türkiye’nin istihdam cenneti illerini araştırdı
Online yabancı dil öğrenme platformu Türkiye’nin istihdam cenneti illerini araştırdı
Gemlik'te 5,1 ve 4,5 büyüklüğünde 2 deprem: İstanbul'da da hissedildi
GERİ
İLERİ
Çates Elektrik (CATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Enflasyon rakamları açıklandı
Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Enflasyon rakamları açıklandı
Gemlik Körfezi'ndeki deprem olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? Uzmanlardan açıklama
Aralık işyeri kira artış oranı belli oldu
28 otomobil markasında aralık ayı fiyat değişimleri: Hangi modelde indirim yapıldı, hangileri zamlandı!
Enflasyon rakamları açıklandı
Gemlik Körfezi'ndeki deprem olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? Uzmanlardan açıklama
Online yabancı dil öğrenme platformu Türkiye’nin istihdam cenneti illerini araştırdı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL