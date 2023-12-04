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Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?

Batı Ege GYO'nun halka arzı için 30 Kasım-1 Aralık'ta talep toplanmıştı. BEGYO halka arzında bugün sonuçlar açıklandı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arz büyüklüğü 870 milyon TL oldu. İşte BEGYO halka arzına ilişkin rakamlar

04 Aralık 2023 | 10:03
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 10:07
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Batı Ege GYO (BEGYO) halka arz sonucu açıklandı: Kaç lot verdi? Ne zaman işlem görecek?

Batı Ege GYO'nun paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu sabah Halk Yatırım, BEGYO halka arzına ilişkin sonuçları KAP'a bildirdi. Halka arzda 3.225.029 yurtiçi bireysel dağıtımcıya pay dağıtımı yapıldı...

BEGYO HALKA ARZ SONUÇLARI

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 3,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 290.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 870.000.000 TL olmuştur.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep gelmiştir.

BEGYO KAÇ LOT VERDİ?

Açıklamadaki rakamlara göre hesap başı 62-65 lot pay edilmiş oluyor.

BEGYO NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Batı Ege GYO'nun bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tarih açıklanınca bu haberde bulabilirsiniz. Yine geçtiğimiz hafta halka arz olan şirketlerden Şeker Yatırım için 6 Aralık'ta gong töreni düzenleneceği belirtilmişti. 

 

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