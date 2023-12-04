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  • Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Mega Metal de bulunuyordu. Peki, Mega Metal halka arzı ne zaman olacak? Mega Metal halka arzı için talep toplama tarihleri bugün açıklandı. İşte detaylar:

04 Aralık 2023 | 23:33
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 23:54
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Mega Metal (MEGMT) halka arzı ne zaman? Talep toplama tarihi belli oldu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mega Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 28.3 liradan halka arzına onay vermişti. SPK bültenine göre Mega Metal'in sermayesinin 225 milyon TL'den 265 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 40 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut’un sahip olduğu 9.100.000 TL ve Abdullah Turgut’un sahip olduğu 3.900.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı gerçekleştirilecek. Fazla talep gelmesi halinde mevcut ortaklardan Cüneyt Ali Turgut'a ait 6.825.000 TL ve Abdullah Turgut’a ait 2.925.000 TL nominal değerli B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek. Mega Metal'in halka arzı için talep toplama tarihi ve detaylar belli oldu.

MEGA METAL HALKA ARZI NE ZAMAN?

Mega Metal halka arzı, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde 28,30 TL fiyattan gerçekleşecek. Talep Toplama Yöntemi ile halka arz 7 Aralık 2023’te başlayacak ve 8 Aralık 2023 saat 17:00’de sona erecek.

MEGA METAL KAÇ LOT DAĞITIM YAPACAK?

Mega Metal halka arzında 53 Milyon adet payın halka arz edilmesi ve halka arz büyüklüğünün 1,7 Milyar olması planlanıyor.

FON NEREDE KULLANILACAK?

- %30 İnorganik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı
- %30 Hammedde Tedariği Ve İşletme Sermayesi
- %20 Organik Büyüme Stratejilerinin Finansmanı
- %10 Finansal Borçlar
- %10 Yenilenebilir Enerji Yatırımları
 
MEGA METAL HAKKINDA

Süper ince bakır tel üreten Mega Metal, internet sitesinde şirketin kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını belirtiyor. Paylaşılan bilgiye göre şirket Kayseri'deki tesisinde oksijensiz elektrolitik bakır tel üretimini yapıyor. Sitede, şirketin Türkiye’nin süper ince bakır tel üretiminin yarıdan fazlasını karşıladığı; başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanında 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptığı belirtiliyor. Verilen bilgiye göre ürünler enerji üretimi ve dağıtımı, elektrik, elektronik, iletişim, yenilenebilir enerji, elektrikli ev aletleri, beyaz eşya, özel endüstriyel uygulamalar (robotik), havacılık ve otomotiv gibi çok çeşitli sektörlere hizmet veriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ise Cüneyt Ali Turgut
Not: Mega Metal 2017 yılında Ekonomist Dergisi'nde haber olmuş. 2017 tarihli o habere de bakmak için tıklayın.

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