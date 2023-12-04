SPK'nın halka arz onayı verdiği son şirketler arasında Sur Tatil Evleri GYO da bulunuyor. Sur Tatil Evleri GYO'nun 2,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arzında Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ lider, İntergral Yatırım Menkul Değerler AŞ eş lider olarak görev alacak. Hisse başına fiyatın 49,18 TL olarak belirlendiği ve 45 milyon adet hissenin satışa sunulacağı halka arzın 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 22,5 milyon nominal TL tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Sur Tatil Evleri GYO'nun halka açıklık oranı yüzde 26,87 olarak öngörülüyor.Peki, SURGY halka arzı ne zaman? İşte detaylar:

SUR TATİL EVLERİ GYO (SURGY) HALKA ARZI NE ZAMAN?

Sur GYO halka arzı için 7-8 Aralık 2023'te talep toplanacak.

SUR TATİL EVLERİ GYO HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Lot sayısı toplam 45 milyon.

36.000.000 adedi (%80) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

9.000.000 adedi (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

SURGY HALKA ARZI HAKKINDA

SURGY halka arzı ile ilgili paylaşılan notlar şöyle:

Borsa Kodu: SURGY

Halka Arz Tarihleri: 7-8 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 49,18 TL (Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir)

Halka Arz Yöntemi: “Sabit ile Talep Toplama” esasına göre “En İyi Gayret Aracılığı”

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 145.000.000-TL

Halka Arz Sonrası Sermaye: 167.500.000 - TL

Halka Açıklık Oranı: %26,87

Halka Arz Büyüklüğü: 2.213.100.000 TL

FON KULLANIM YERİ

Halka arzdan elde edilen gelirin şu şekilde kullanılması hedefleniyor.

%85/90 Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin Finansmanı

%10/15 İşletme Sermayesi



