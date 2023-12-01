Şeker Yatırım (SKYMD) halka arz sonucu: Kaç lot verdi? Ne zaman borsada işlem görecek?

SPK, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 7 liradan halka arzını onaylamıştı. Halka arz büyüklüğünün 367.500.000 lira olacağı; halka arzda toplamda 52,5 milyon adet lot dağıtılacağı belirtilmişti. Bu akşam saat 18.30'dan itibaren dağıtılan paylar hesaplara yansımaya başladı. Şeker Yatırım halka arzında pay dağıtım sonuçları da böylece belli oldu.

ŞEKER YATIRIM HALK ARZ SONUCU

Şeker Yatırım halka arzında hesap başı 18-19 lot (126-133₺) dağıtım yapıldı. Halkla arzla ilgili detaylı bilgiler ise henüz açıklanmadı.

ŞEKER YATIRIM HALKA ARZI HAKKINDA

Şeker Yatırım Genel Müdürü Osman Göktan, halka arz öncesi yaptığı açıklamada halk arz büyüklüğünün 367,5 milyon lira olduğunu belirterek Göktan, "Bunun 122 milyon 500 bin lirası bankaya gönderilecek. 245 milyon lirasını ise şirketimizin öz sermayesinin güçlenmesi için kullanacağız." diye konuşmuştu. Göktan, Şeker Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin Şekerbank'ın bir birimi olarak faaliyet gösterirken 1996'da Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) aldığı ilke kararı gereğince anonim şirket haline dönüştürüldüğünü belirterek şu bilgileri vermişti:

"Dönüşümün ardından Şekerbank'ın iştiraki olarak 1996 yılında kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. Bu çerçevede SPK tarafından verilmiş olan bütün yetki belgelerine sahip geniş yetkili bir aracı kurumdur. Borsa İstanbul'da vadeli işlemler opsiyon borsasında kaldıraçlı işlemlerde ve yurt dışı borsalarda faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizi, yönetim kurulumuzun Temmuz 2022'de aldığı karar gereğince halka açmaya karar verdik."

ŞEKER YATIRIM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Peki, Şeker Yatırım ne zaman borsa işlem görecek? Göktan, "6 Aralık'ta gong töreni yapılacaktır" demişti.



