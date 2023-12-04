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Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?

ÇATES'in halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanmış ve halka arz için 30 Kasım-1 Aralık'ta talep toplanmıştı. ÇATES halka arzına ilişkin sonuçlar açıklandı. ÇATES Elektrik Üretim AŞ halka arz büyüklüğü 1,89 milyar TL olarak gerçekleşti. Peki, Çates halka arzına kaç yatırımcı katıldı? Yatırımcılara kaç lot pay edildi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

04 Aralık 2023 | 09:42
Son Güncellenme: 04 Aralık 2023 | 10:23
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Çates Elektrik (ÇATES) halka arz sonucu: Ne zaman işlem görecek? Kaç lot verdi?

Yerli taş kömürü santrali Çatalağzı Termik Santrali'nin (ÇATES) halka arz sonuçları açıklandı. 30 Kasım-1 Aralık'ta halk arz için talep toplanmış; talep toplama 57,15 lira fiyatla gerçekleştirilmişti.  Halka açıklık oranı yüzde 20,01 olarak açıklanırken, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı belirtilmiş. Bu sabah sonuçlar belli oldu.  İşte halka arz sonuçlarıyla ilgili detaylar:

ÇATES KAÇ LOT VERDİ?

ÇATES halka arzında toplam 3.137.365 yurt içi bireysel yatırımcının toplamda ise 3.140.071 kişi ve kurumun talebi karşılandı. Bu şekilde bireysel yatırımcıya 7-8 lot (400₺-457₺) pay düşüyor.

İNFO Yatırım'dan paylaşılan bilgiler şöyle:

ÇATES HALKA ARZ SONUÇLARI

Çates Elektrik Üretim A.Ş. (“Çates” veya “Şirket”) paylarının halka arzında 30 Kasım – 1 Aralık 2023 tarihleri
arasında talep toplanmıştır.

Çates’in sermayesinin 140.405.000 TL’den 165.200.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 24.795.000 TL
nominal değerli 24.795.000 adet pay ve mevcut ortak Parla Enerji Yatırımları A.Ş.’ye ait 8.255.000 TL nominal
değerli 8.255.000 adet pay olmak üzere toplam 33.050.000 TL nominal değerli 33.050.000 adet pay halka arz
edilmiştir.

Çates paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 57,15 TL olarak
açıklanmış olup belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 1.888.807.500 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 2,0 katı, Aydem Grubu Çalışanları tahsisat tutarının
yaklaşık 1,0 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tahsisat tutarının yaklaşık 10,5 katı, Yurt Dışı Kurumsal
Yatırımcılar tahsisat tutarının 2,3 katı olmak üzere toplamda 3,7 kat filtrelenmemiş talep gelmiştir.

ÇATES NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

ÇATES'in bu hafta borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor. Tarih açıklanınca bu haberde bulabilirsiniz. Yine geçtiğimiz hafta halka arz olan şirketlerden Şeker Yatırım için 6 Aralık'ta gong töreni düzenleneceği belirtilmişti. 

 


 


 

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