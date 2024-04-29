Kuzey Boru (KBORU) temettü kararını duyurdu

Kuzey Boru A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde Genel Kurul'da onaylanan temettü tarihi ve miktarı duyuruldu. Buna göre Kuzey Boru, pay başına brüt 0,5274905 TL, net 0,4747414 TL temettü ödemesi yapacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Haziran 2024. Ödeme tarihi ise 28 Haziran 2024 olacak.

KAP BİLDİRİMİ

Kuzey Boru'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan finansal tablolarında; Dönem net karının "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 219.222.887,00 TL ,Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 167.733.230,50TL'dir. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 13. Madde hükmü uyarınca;

a- TFRS esas alınarak hazırlanan net dönem karından; Genel Kanuni Yedek Akçe'nin dönem net karının %5'i kadar 8.386.661,53TL olarak ayrılmasına, Kalan 210.836.225,47 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına 160.000,00 TL tutarındaki yıl içinde yapılan bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kar payı matrahının 210.996.225,47 TL olduğu; Görülmüş olup, buna göre;

b-Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârının üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak %25 oranına denk gelen (brüt) 52.749.056,37 TL tutarında "ortaklara birinci kâr payı" ayrılmasına,

c-Ortaklara dağıtılacak olan birinci kar payı toplamının (net) 47.474.150,74 TL Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oranının % 22,52 (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı net 0,4747415 TL, temettü oranı net % 47,47415) olarak tespit edilmesine,

d-Pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 4.774.905,64 TL'lik kısmı genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,

e- Kar dağıtımı sonrasında; TFRS esas alınarak hazırlanan 153.312.263,47 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,Vergi mevzuatı kapsamında da 101.822.606,97 TL tutarındaki dağıtıma tabi tutulmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

f- Birinci kâr payı ödemelerine 26.06.2024 tarihininde başlanarak nakden dağıtılmasına,

g- Kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, hususlarının şirketimizin yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.