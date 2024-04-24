Milyarderler için 'felaket senaryosu konsepti'

Sığınak trendi son yıllarda dünyada oldukça gündemde. Muhtemelen pandemi süreci de bu trend üzerinde etkili oldu. CNN'in aktardığı habere göre sığınak trendine yeni bir halka da Avusturyalı şirketin tasarımıyla ekleniyor. Migaloo adlı şirket gerekirse haftalarca okyanus altında kalabilecek 'dünyanın ilk özel dalgıç süperyatı'nı inşa etmeyi planlıyor. İşte tasarımla ilgili görseller:

1 SÜPERYAT TASARIMI Şirketin açıklamasına göre M5 adı verilen konsept denizaltının toplam uzunluğu 165,8 m. En geniş noktasında 23 metre genişliğinde ve yaklaşık 15 bin km menzile sahip olacak. Ancak şirket boyutların, iç ve dış tasarımın sahiplerinin arzularına göre değişebileceğini belirtiyor.

2 SU ALTINDA KALMA SÜRESİ Şirket, süperyatın su altında kalabilme süresinin 4 hafta olacağını iddia ediyor. Okyanus yüzeyinin 250 metre altına inebileceğini savunuyor.

3 ÖZELLİKLER Konsept tasarıma göre süperyat bir helikopter pisti, bir yüzme havuzu ve spa, bir spor salonu, sanat galerisi, sinema, DJ kabinli parti alanı gibi özelliklere sahip olabilir. Şirketin açıklamasına göre isteğe bağlı olarak hava balonu ve su altı köpekbalığı besleme istasyonu da eklenebilir.

4 'SU ALTI KALESİ' Şirket bu süperyatı 'su altı kalesi' olarak tanımlıyor ve aracın 'belirsizliklerle dolu dünyada her türlü koruma senaryosuna uygun şekilde su altında güvenli yolculuk ve felaket olayları için çözüm' vadettiğini söylüyor.

5 'HAZIRLIK' Şirkete göre su altında da kalabilen bu süperyatlar sadece bir kaçış aracı olmayacak aynı zamanda dayanıklılık ve hazırlık amacı taşıyacak.

6 'GÜVENLİK İSTİYORLAR' Şirketin CEO'suna göre bu ürün kendileri, misafirleri ve değerli eşyaları için güvenlik ve koruma arayanlar için olacak. Şirketin sitesine göre gelişmiş güvenlik sistemleri ABD'li ortak SAFE tarafından sağlanacak.