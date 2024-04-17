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18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı

Milyoner teknoloji girişimcisi Bryan Johnson birkaç yıldır 18 yaşına dönme denemeleri ve bu proje için harcadığı parayla gündemde. Johnson, bu ay x hesabından yüzünün değişimini paylaştı.

17 Nisan 2024 | 15:30
18 yaşına dönmeye çalışan CEO son halini paylaştı

45 yaşındaki teknoloji girişimcisi Bryan Johnson 18 yaşındaki bir vücuda sahip olmak için milyonlarca dolar harcıyor. İşte son hali ve yıllar içindeki değişimi:

1 800 MİLYON DOLARA SATTI

800 MİLYON DOLARA SATTI 46 yaşındaki Bryan Johnson, ödeme işleme şirketi Braintree Payment Solutions'ı 2013 yılında EBay'e 800 milyon dolara sattı ve 30'lu yaşlarında büyük bir servet sahibi oldu. Johnson yaklaşık 3 önce ise vücudunu yeniden yapılandırmayı taahhüt eden birkaç biyo girişim kurdu. Milyoner girişimci bu süre içinde vücut fonksiyonlarını 18 yaşına döndürme denemeleri yapıyor. Bu ay yıllar içindeki değişimini gösteren bir fotoğraf paylaştı ancak sosyal medya kullanıcıları çok da olumlu karşılamadı.

2 NELER YAPIYOR?

NELER YAPIYOR? Johnson, beyninden karaciğerine, böbreklerinden dişlerine kadar tüm organlarının 18 yaşındaki seviyede çalışmasını hedefliyor. Farklı doktorlarla çalışan Johnson'ın günlük rutininde her gün düzinelerce takviye almak, çok sıkı bir diyet uygulamak, haftada üç kez yüksek yoğunluklu egzersiz yapmak ve aylık kolonoskopi ve MRI'lar yer alıyor. Doktorları ise bu denemelerin onun 37 yaşındaki bir kişinin kalbi, 28 yaşındaki bir kişinin cildi ve 18 yaşındaki bir kişinin akciğer kapasitesine ulaşmasına yardımcı olduğunu savunuyor.

3 GÜNLÜK TAKİP

GÜNLÜK TAKİP Johnson kilosunu, vücut kitle indeksini, vücut yağını, kan şekeri düzeylerini ve kalp atış hızı değişimlerini de günlük olarak ölçüyor.

4 2 MİLYON DOLARI AŞMIŞTI

2 MİLYON DOLARI AŞMIŞTI 2023 rakamlarına göre Bryan Johnson adeta bir servet harcıyor. Johnson, her vücut işlevini izleyen 30'dan fazla doktor ve sağlık uzmanı ile çalışıyor. Yaşlanmayı geciktirmek için çabalayan Project Blue adlı şirketin CEO'su Bryan Johnson'ın harcadığı rakam 2023 yılında 2 milyon doları aşmıştı.

5 YÜZÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ PAYLAŞTI

YÜZÜNÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ PAYLAŞTI Johnson, bu ay sosyal medya platformu X'te yüzünün dönüşümünü paylaştı ve bir anket açtı. Ancak ankette katılımcıların yüzde 51, 2018'deki halinin daha iyi göründüğü görüşünü paylaştı. Bir X kullanıcısı "Yaşlanmayı durdurmaya çalışıyor…. Daha hızlı yaşlanıyor" yorumunu yapmış. Diğer kullanıcılar ise 2018'de daha doğal göründüğü görüşünü paylaşmış.
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