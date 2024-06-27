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Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu

Mayıs ayında halk arz olan şirketlerden Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) bugün KAP'a yaptığı bildirimde 2023 yılı kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararını duyurdu.

27 Haziran 2024 | 19:05
Son Güncellenme: 27 Haziran 2024 | 19:35
Lila Kağıt (LILAK) temettü kararını duyurdu

Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den bugün KAP'a yapılan bildirimde kesinleşen temettü kararı duyuruldu. Buna göre şirket pay başına brüt 0,3055084 TL, net 0,2749575 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 01 Ağustos 2024, ödeme tarihi ise 5 Ağustos 2024. Şirketten kar payı dağıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

LİLA KAĞIT'TAN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketimiz, 2023 yılı hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolara göre 224.463.837,00 TL net dönem kârı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolara göre ise 547.531.180,47 TL net dönem kârı elde etmiştir.

VUK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda yer alan 547.531.180,47 TL net dönem kârı üzerinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında 27.376.559,02 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmış olup, söz konusu genel kanuni yedek akçe tutarının net dönem kârından mahsup edilmesi neticesinde net dağıtılabilir dönem karı 520.154.621,45 TL olarak hesaplanmaktadır.

SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 224.463.837,00 TL net dönem kârından 27.376.559,02 TL genel kanuni yedek akçenin mashup edilmesi sonucu net dağıtılabilir dönem karı 197.087.277,98 TL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutara, yıl içinde yapılan ve 31 Aralık 2023 tarihindeki satın alım gücüne göre hesaplanan 6.772.247,02 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile birinci kâr payı matrahı 203.859.525,00 TL olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde:

  • Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası göz önünde bulundurularak çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylara, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından brüt %88,42 oranında 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ayrılmasına,
  • VUK düzenlemelerine göre tespit edilen brüt net dağıtılabilir dönem karından 180.250.000,00 TL tutarında kâr payı ile 16.750.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 323.154.621,45 TL tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
  • SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, SPK ve KGK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre yasal ve özel karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtıma tabi tutulmayan 87.277,98 TL tutarın Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları hesabına aktarılmasına,
  •  180.250.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifi 27.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve teklif kabul edilmiştir.
     
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Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yabancılar hisse sattı, tahvil aldı
Efor Çay halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Yeni halka arzlarda yön nereye? Nelere dikkat edilmeli?
Çimko, halka açılmak için SPK onayını bekliyor
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Orge Enerji (ORGE) geri alım programını revize ettiğini duyurdu
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