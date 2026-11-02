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Ekonomist
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İsveç'te bazı marketlere siber sabotaj: Soğutma sistemleri hedef alındı, gıdalar eridi

İsveç'te faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlenmesi sonucu dondurucu ve buzdolaplarındaki gıdaların bozulduğu bildirildi

İsveç'te bazı marketlere siber sabotaj: Soğutma sistemleri hedef alındı, gıdalar eridi

İsveç medyası, ülkede başta başkent Stockholm olmak üzere birçok kentte faaliyet gösteren bazı market zincirlerinin soğutma sistemlerinin hedef alındığı siber saldırıda, dondurucu ve soğutuculardaki sıcaklıkların yükseltildiğini aktardı.

Öland'daki Ica mağazası yetkilisi Mats Olsson, basına yaptığı açıklamada, soğutuculardaki hava sıcaklığının 55 dereceye kadar çıkartıldığını, sabah saatlerinde geldiği mağazada her yerin suyla kaplı olduğunu belirtti.

Ica mağazalarının diğer şubeleri de sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, soğutuculara yönelik siber saldırı sonucu birçok gıda malzemesinin bozulduğunu, dondurulmuş gıda noktasında ise sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

İsveç'teki bir diğer market zinciri Coop da soğutuculara yönelik siber saldırıdan etkilendiğini açıkladı.

Coop mağaza yetkilisi Carlos Cancino da, ülke genelindeki 6 şubesinden dondurucu ve buzdolaplarına ilişkin sorun yaşandığına dair bilgi aldıklarını ifade etti.

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Ekonomist
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