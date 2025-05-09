Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Mayıs, ödeme tarihi ise 20 Mayıs. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

15.04.2025 tarihli ve 2025/167 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 2.160.935.342 TL tutarında Net Dönem Kârı, VUK kayıtlarına göre ise, 1.588.772.912,29 TL Cari Yıl Kârı bulunduğu görülerek;

İlgili finansal dönemde TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda 2.160.935.342 TL tutarında Net Dönem Kârı olup bu tutardan Geçmiş Yıllar Zararlarının düşülmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 1.148.481.430,02 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise Net Dönem Kârı 1.588.772.912,29 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 1.186.563.025,71 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu tespit edilmiş;

Şirket esas sözleşmesi ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,00 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 516.179.700,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması teklifinin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş, Şirket'in 08.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılması teklifi kabul edilmiştir.

