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Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a Genel Kurul'da onaynlanan temettü kararını duyurdu.

08 Mayıs 2025 | 23:26
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 1 TL, net 0,850 TL temettü dağıtacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Mayıs, ödeme tarihi ise 20 Mayıs. Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirme şöyle:

15.04.2025 tarihli ve 2025/167 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar ve Şirket'imizin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre, 2.160.935.342 TL tutarında Net Dönem Kârı, VUK kayıtlarına göre ise, 1.588.772.912,29 TL Cari Yıl Kârı bulunduğu görülerek;

İlgili finansal dönemde TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolarda 2.160.935.342 TL tutarında Net Dönem Kârı olup bu tutardan Geçmiş Yıllar Zararlarının düşülmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 1.148.481.430,02 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluştuğu; yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarda ise Net Dönem Kârı 1.588.772.912,29 TL olup bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 1.186.563.025,71 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârı olduğu tespit edilmiş;

Şirket esas sözleşmesi ve TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken tüm genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasına ve pay sahiplerine 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,00 TL nakit kâr payına tekabül eden brüt 516.179.700,00 TL tutarında nakit kâr payı dağıtılması teklifinin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş, Şirket'in 08.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılması teklifi kabul edilmiştir.
 

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Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
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Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
GERİ
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