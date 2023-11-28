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  • Margün Enerji'den (MAGEN) 'bedelsiz' açıklaması: Tarih duyuruldu

Margün Enerji'den (MAGEN) 'bedelsiz' açıklaması: Tarih duyuruldu

Sermaye Piyasası Kurulu Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 770 milyon liralık (%187) bedelsiz sermaye artırımını onaylamıştı. Şirket bugün bedelsiz tarihiyle ilgili KAP'a açıklama yaptı. İşte şirketin açıklaması...

28 Kasım 2023 | 15:56
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Margün Enerji'den (MAGEN) 'bedelsiz' açıklaması: Tarih duyuruldu

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'den KAP'a 'bedelsiz' açıklaması geldi. Açıklamada "Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.

Şirketin açıklaması şöyle:

Şirketimizin, 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 410.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 226.859.194,12 TL'si kar payı ve 543.140.805,88 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.180.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 770.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

 

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