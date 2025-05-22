Mavi Giyim temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. Şirketten bugün KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

22 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilen 1 Şubat 2024 – 31 Ocak 2025 özel hesap dönemine ait Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15'nci maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde kar dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 26 Mayıs 2025 tarihinden itibaren başlanması hususları kabul edilmiştir.

