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Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş. bugün KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu.

22 Mayıs 2025 | 21:41
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 22:19
Fenerbahçe bedelli kararını duyurdu

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.05.2025 toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketimiz özkaynaklarının güçlendirilmesi ve işletme sermayesi ihtiyacı gerekliliğinden hareketle; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Paylar" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; 1.250.000.000.- TL (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) bedelli olarak %400 oranında artırılarak 1.250.000.000.- (birmilyarikiyüzellimilyon Türk Lirası)'sına çıkarılmasına,

Arttırılan 1.000.000.000.- TL (birmilyar Türk Lirası) sermayeyi temsil eden 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu pay çıkartılmasına,

Nakden artırılan 1.000.000.000 .-TL (birmilyar Türk Lirası) sermayeyi temsil edecek payların 41.000.000 -TL nominal değerli kısmının (A) Grubu nama yazılı ve 959.000.000.-TL nominal değerli kısmının ise, (B) Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine ve B Grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin Yönetim Kurulu'na verdiği yetki uyarınca, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli her bir pay için 1 TL (Bir Türk Lirası) fiyattan kullandırılmasına,

Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (On beş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 22/05/2025 tarih ve 2025/14 sayılı satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından satın alınması için Şirketimizce Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başvurularak satışın tamamlanmasına,

İş bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemler dahil her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir. 

GEREKÇE VE FON KULLANIM YERİ

KAP'a yapılan açıklamada sermaye artırımının gerekçesi şöyle açıklandı: "Şirket, çıkarılmış sermayesinin artırılması suretiyle elde etmeyi planladığı finansman ile finansal borçluluğunu azaltmayı, özkaynaklarının güçlendirmeyi ve bu suretle verimliliği arttırmayı hedeflemektedir"

KAP bildiriminde fon kullanım yeri için de şu bilgiler paylaşılıyor:

Şirket’in yapmayı planladığı nakit sermaye artırımından brüt 1.000.000.000.-TL, tahmini halka arz giderleri olan 3.655.000.-TL’nin düşülmesi sonucu ise net 996.345.000.-TL fon elde edilmesi planlanmaktadır. Şirket’in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun aşağıdaki şekilde kullanımı planlanmaktadır:

Borçluluğun Azaltılması %70-75
Vergi Borcu Ödemeleri %30-25

Şirket, küresel ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranında kadar geçiş yapabilecektir. 
 

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