MB, faiz artırımını pas geçti
Geçen hafta gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndaydı (TCMB). TCMB, PPK toplantısında politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gitmedi.
Böylece, politika faizi olan bir haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 24, faiz koridoru da yüzde 22,5-25,5 bandında korunmuş oldu.
Politika faiz göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gidilmemesine ek olarak; önümüzdeki dönem olası faiz indirimlerinin sinyalini vermekten ziyade, enflasyon risklerini sınırlandırma ve düşüş sürecini hızlandırmaya öncelik verildiği ifade ediliyor.
Parasal sıkı duruşta gelecek dönem olası gevşeme adımlarına yönelik net bir sinyal içermiyor. Ancak hem dışarıda destekleyici yönde değişen küresel denklem, hem de içeride enflasyon görünümünde risklerin azalmasına destek olabilecek unsurlar doğrultusunda, temmuz ayından itibaren faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğine dair öngörüler korunuyor.
MB, kararı dışında piyasalarda diğer gelişmeler de takip edildi. Türkiye’nin S400 alımında geri adım atmayacağının anlaşılması ile hisse senedinden, tahvile, dövizden, CDS’e tüm varlık guruplarında sert satışlar görüldü. Gösterge faiz, yüzde 22-23 arasında seyrediyor. Yukarı hareket, devam edebilir.
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