Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mercan Kimya’nın halka arzına onay verdi. Şirketin 20-21 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacağı, şirket hisselerinin ise 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacağı açıklandı.

SPK, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arz başvurusunu onayladı. 20-21 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacak.

Halka arz gelirlerinin tamamını sermaye artırımında kullanacak

Mercan Kimya Genel Müdürü Harun Aydın, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği gibi Mercan Kimya, 20-21 Mayıs tarihlerinde halka arz ve talep toplama sürecine katılmış bulunuyor. Şirketimizin 2020 cirosu içindeki yurt dışı satış payı yüzde 39’dur. Mercan Kimya, 2018 ihracatını 2019 yılında yüzde 99 artırırken bu artış, 2020 yılında 2019’a göre yüzde 129 oldu. Böylece şirketimiz; 2020 ihracatını 2018 yılına göre 4,5 kat artırmayı başardı.

Şirketimiz, Halka Arz süreçlerinde ortaya çıkacak gelirlerin tamamını sermaye artırımı olarak değerlendirecektir. Böylece Halka Arz’dan elde edilecek fonun tamamı; tesis ve depo yatırımı, işletme sermayesi ihtiyaçları ve finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır. Şirketimiz, hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesini takip eden bir yıl boyunca, şirket bedelli sermaye artırımı yapmayacak olup, ortaklarımız ekstra pay satışında bulunmayacaklardır.

Halka arz süreci borsada satış yoluyla ve eşit dağıtım olarak, 8,81 TL – 10,46 TL fiyat aralığından gerçekleşecektir. Halka Arz’a katılan kişi sayısı ile gelen talep, fiyat ve miktara göre, Borsa İstanbul tarafından belirlenecek tek bir halka arz fiyatı üzerinden tüm yatırımcılar aynı fiyattan pay satın alabileceklerdir. Halka Arz sürecinde herhangi bir bireysel veya kurumsal yatırımcı grubuna farklı bir fiyat ve oran uygulanmayacaktır. Belirlenen halka arz fiyatı ve üstündeki fiyatlardan emir ileten tüm yatırımcılara, Borsa İstanbul tarafından ve tek bir fiyat üzerinden eşit bir şekilde dağıtım yapılacaktır.”