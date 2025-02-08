Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 58,16 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 39,28 milyar TL ile Akbank takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,53 azalışla 9951,65 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 277,72 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 91,19 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 51,42 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98,48 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9847,55 ve 9743,46 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10009,21 ve 10066,78 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36,26 seviyesinde bulunuyor.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 115,2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 122,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 118,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 118,00-113,00

Satım aralığı: 122,00-130,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,043 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 530,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 580,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 525,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 525,00-515,00

Satım aralığı: 580,00-570,00

Endeks Ağırlığı (%): 7,21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,093 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇTE ZORLANDI

54,15-57,05 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 56,45 seviyesinin altında kapanışlarda 54,00 seviyesine gerileyebilir. 58,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54,00-52,50

Satım aralığı: 58,00-58,50

Endeks Ağırlığı (%): 1,39

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,023 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



İZLENMELİ

180,6 - 190,7 aralığında hareket eden hisse 190,6 seviyesinin altında kapanışlarda 176,19 seviyesindeki desteğini test edebilir. 190,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 199,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 185,00-181,00

Satım aralığı: 190,00-200,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,004 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13,61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13,51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13,00-12,90

Satım aralığı: 13,90-14,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,003 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13,20 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14,91 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13,20-12,60

Satım aralığı: 14,20-14,90

Endeks Ağırlığı (%): 1,00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,052 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇTE İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 21,48 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 21,70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 23,84 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,70-21,50

Satım aralığı: 22,70-24,20

Endeks Ağırlığı (%): 2,73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,050 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENÇTE İZLENMELİ

Güç topluyor. 33,6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 38,06 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 35,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35,00-33,25

Satım aralığı: 36,25-40,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,000 puan arttı.



KARDEMİR (D)



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 25,88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 28,86 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 30,98 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 26,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 26,50-25,25

Satım aralığı: 29,50-27,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,007 puan arttı.



MİGROS TİCARET



İZLENMELİ

565,5 - 600 aralığında hareket eden hisse 593,5 seviyesinin altında kapanışlarda 560,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 593,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 615,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 560,00-530,00

Satım aralığı: 615,00-620,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,019 puan arttı.



PEGASUS



İZLENMELİ

219,8 - 239,3 aralığında hareket eden hisse 238,8 seviyesinin altında kapanışlarda 225,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 238,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 255,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 225,00-222,00

Satım aralığı: 243,00-242,00

Endeks Ağırlığı (%): 1,79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

37,94 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 37,84 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 38,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36,50-35,75

Satım aralığı: 38,50-40,50

Endeks Ağırlığı (%): 2,02

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇTE ZORLANDI

263,5-276,25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 274,75 seviyesinin altında kapanışlarda 267,50 seviyesine gerileyebilir. 288,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 288,75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 267,50-265,00

Satım aralığı: 275,00-277,50

Endeks Ağırlığı (%): 1,70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,021 puan azaldı.



TURKCELL



DİRENÇTE ZORLANDI

104,3-108,5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 106 seviyesinin altında kapanışlarda 103,00 seviyesine gerileyebilir. 109,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 109,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 103,00-97,50

Satım aralığı: 109,00-112,00

Endeks Ağırlığı (%): 4,59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,030 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 51,6 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 48,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49,42 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,00-46,75

Satım aralığı: 51,00-50,50

Endeks Ağırlığı (%): 0,81

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,003 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

117,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 128,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 124,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 117,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 117,00-115,00

Satım aralığı: 128,00-126,00

Endeks Ağırlığı (%): 0,64

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0,022 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

3,82-4,05 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4,02 seviyesinin altında kapanışlarda 3,88 seviyesine gerileyebilir. 4,10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4,10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,88-3,84

Satım aralığı: 4,10-4,28

Endeks Ağırlığı (%): 0,26

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0,005 puan azaldı.