S&P 500 endeksi, yüzde 1,18 artarak 4.019,90 puana ulaştı ve ilk kez 4 bin seviyesinin üzerinde çıktı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,76 kazançla 13.480,11 puana yükseldi.
- Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı altyapı paketi ile beklenen iyi gelen imalat verisi etkili oldu.
- Biden, dün, ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıkladı.
- Makroekonomik tarafta ise Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta bir önceki aya kıyasla 3,9 puan artışla 64,7’ye çıkarak aralık 1983’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.
- Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 27 Mart ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 719 bine yükseldi.
- Analistler piyasaların Paskalya tatili nedeniyle yarın kapalı olmasına rağmen mart ayına ilişkin istihdam raporunun takip edileceğini belirtti.
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