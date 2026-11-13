Küresel Ekonomi Raporu açıklandı: Türkiye için de büyüme tahminleri belli oldu

AA muhabirinin kuruluşun "Küresel Ekonomik Görünüm" raporundan derlediği bilgilere göre, dünya ekonomisinin 2026'da yüzde 3, 2027 ve 2028'de ise yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor.

ABD ve Hindistan gibi ülkelerin milli gelir verilerindeki yukarı yönlü revizyonlar küresel büyüme tahminlerini desteklerken dünya ekonomisi 2020'den bu yana en düşük hızda büyüyor.

The Conference Board, gelişmekte olan ekonomilerin 2026'da yüzde 3,7, 2027'de yüzde 4,3 büyüyeceğini öngördü. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri ise aynı yıllar için sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3 oldu.

Küresel ekonomik faaliyetler, güçlü yapay zeka yatırımlarının yanı sıra jeopolitik gerilimler, ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve yüksek finansman maliyetleri gibi birbirine zıt unsurların etkisi altında kalıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar enerji, taşımacılık ve sigorta maliyetlerini artırarak küresel enflasyonu yukarı çekerken bu durum faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına yol açıyor.

Yapay zeka yatırımları ABD ve teknoloji yoğun Asya ekonomilerinde büyümeyi desteklerken, bu yatırımların ekonomik katkısının ülkeler arasında eşit dağılmaması dikkati çekiyor.

Türkiye ekonomisinin 2028'de yüzde 3,4 büyümesi bekleniyor

Araştırmaya göre, Türkiye ekonomisinin 2028'de yüzde 3,4 büyümesi öngörülüyor. Gelişmekte olan ekonomilerin ise 2026'da yüzde 3,7, 2027 ve 2028'de yüzde 4,3 büyümesi bekleniyor.

Türkiye'nin 2027'de büyüme hızını bir önceki yıla göre 0,5 puan, 2028'de ise 0,4 puan artıracağı tahmin edilirken, gelişmekte olan ekonomilerle arasındaki büyüme farkının 2028'de daralması öngörülüyor.

Gelişmekte olan ekonomilerin 2028-2032 döneminde yıllık ortalama yüzde 3,2, 2033-2037 döneminde ise yüzde 3,1 büyüyeceği tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisinin aynı dönemlerde yıllık ortalama sırasıyla yüzde 2,2 ve yüzde 1,4, dünya ekonomisinin ise yüzde 2,6 ve yüzde 2,4 büyümesi bekleniyor.

Yapay zeka yatırımları ülkeler arasında eşit dağılmıyor

"Küresel Ekonomik Görünüm" raporuna göre, küresel ekonomik faaliyetler açısından önemli hale gelen yapay zeka yatırımları, ülkeler arasında eşit dağılmayan bir büyüme kaynağı haline geldi.

Özellikle ABD'deki yapay zeka altyapısı yatırımları ekonomik büyümeyi desteklerken, teknoloji yoğun Asya ekonomileri de söz konusu yatırımlara yönelik küresel talepten yararlanıyor. Bununla birlikte yapay zeka yatırımlarından sağlanan ekonomik kazanımlar belirli ülkelerde ve sektörlerde yoğunlaşıyor. Bu yatırımlar diğer ekonomilerdeki zayıf tüketici talebini tamamen telafi edemiyor.

Küresel ekonomik görünümün yapay zeka yatırımlarının büyüklüğü ve sürekliliğine bağlı olarak farklılaşabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar, küresel ekonomik faaliyetler üzerindeki başlıca kısa vadeli riskler arasında öne çıkıyor. Bölgedeki gelişmeler enerji piyasalarının yanı sıra uluslararası taşımacılık ve sigorta maliyetlerini etkilerken bu durum dünya genelinde enflasyon baskılarının sürmesine neden oluyor.

Küresel ticaret, belirsizliklere rağmen dirençli bir görünüm sergiliyor

Küresel ticaret belirsizliklere rağmen dirençli bir görünüm sergilerken gümrük tarifelerindeki dalgalanmaların yeniden artabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu kaynaklı enerji ve ticaret aksamalarının süresine ve ABD'deki yapay zeka yatırımlarının gücüne bağlı olarak küresel büyümenin 2027'de yüzde 3 ile yüzde 3,4 arasında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Kuruluşun temel senaryosunda ise 2027 yılı için yüzde 3,2 büyüme öngörüsü bulunuyor. Başlıca gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının yüksek seviyelerde kalması, şirketlerin finansman ve yatırım planlamaları açısından risk oluşturuyor.

ABD'de enflasyonun 2027 boyunca hedef seviyenin üzerinde kalması bekleniyor

ABD'de enflasyonun 2027 boyunca hedef seviyenin üzerinde kalması bekleniyor. Bu durumun para politikasındaki gevşeme alanını sınırlayabileceği belirtiliyor.

Avro Bölgesi'nde ise sanayi faaliyetlerindeki zayıflığa rağmen enflasyon baskıları yeniden güçleniyor. Yüksek faiz oranlarının şirketlerin borçlanma maliyetlerini artırarak yatırımları ve tüketici harcamalarını baskılayabileceği ifade ediliyor.

Küresel ekonomik büyümenin gelecek dönemde jeopolitik gelişmeler, ticaret politikaları, enflasyon, faiz oranları ve yapay zeka yatırımlarının seyrine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.