New York borsası, günü yatay seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artışla 33.984,93 puan olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,02 azalarak 4.186.72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 14.090,22 puana geriledi.

Analistler, piyasaların, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan ve yarın sona erecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantısı’ndan çıkacak kararları beklediğini belirtti.

Fed’in “güvercin” tutumunda herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, karar metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın yapacağı açıklamada varlık alımlarının geleceğine dair ipuçlarının aranacağı aktarıldı.

ABD’li büyük teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları ile makroekonomik veriler de piyasaların odağındaki yerini korurken, ülkede tüketici güveni 14 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, nisanda aylık 12,7 puan artışla 121,7 seviyesine çıkarak Şubat 2020’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak Şubat 2006’dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.