Niçin düştü? Niçin yükseldi? (16-23 Ocak 2020)
Ersu Gıda, yabancı yatırımcıların 16- 23 Ocak haftasında en çok alım yaptığı hisseler arasında yer aldı. Hissenin geçen haftaki getirisi yüzde 81 olarak gerçekleşti. 16 Ocak’ta yüzde 2,99 olan hissedeki yabancı oranı ise 23 Ocak’ta yüzde 8,11’e yükseldi.
Escort Teknoloji hissesinde geçen hafta ciddi artış oldu. Hisse, yatırımcılarına geçen hafta yüzde 68 kazandırdı. Bunun üzerine şirket, mevcut fiyat ve miktar artışlarıyla ilgili herhangi bir özel durum bulunmadığı açıklamasını yaptı.
Gıda sektörü hisseleri, geçen hafta yükselişteydi. Ersu Gıda’ya ek olarak Dardanel ve Penguen Gıda fiyatı en çok yükselen gıda sektörü hisseleri arasında yer aldı.
Geçen hafta Bomonti Elektrik’ın Adıyaman’ın Çelikhan İlçesinde bulunan Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali’nde iki no’lu türbinde arıza meydana geldi. Ünite 2’deki türbinde üretim yapılamadı. Bu haber sonucunda hissenin fiyatı geriledi.
Önceki hafta yükselişte olan banka hisseleri, geçen hafta ise düşüşteydi. QNB Finansbank ve İş Bankası B, fiyatı en çok düşen banka hisseleri arasında yer aldı.
Önceki hafta fiyatı düşen hisseler arasında yer alan İhlas Gazetecilik, geçen hafta da düşüş hareketini sürdürdü.
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