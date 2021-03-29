Neden yükseldi?

+Son haftalarda fiyatı en çok artan hisse olan Türk İlaç ve Serum, geçen hafta da ilk sıradaki yerini korudu. Hissenin 19-26 Mart haftasındaki getirisi yüzde 61 olarak gerçekleşti. Aşı, serum, diyaliz solüsyonları, biyolojik tıbbi ürünler ve beşeri ilaç üreticisi olan şirketin halka arzı, Oyak Yatırım liderliğinde 5 Mart’ta tamamlandı. Rekor bir taleple halka arzın gerçekleştiğini belirten Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal “128 binin üzerinde yatırımcıdan toplam halka arz büyüklüğünün 61,9 katı talep gelirken, sadece bireysel yatırımcılardan kendilerine tahsis edilen tutarın 138,6 katı talep geldi” dedi.

+Önceki hafta gıda sektörü hisselerinde düşüş görülmüştü. Geçen hafta ise gıda hisseleri yönünü yeniden yukarı çevirdi. Fade Gıda ve Selçuk Gıda geçen hafta fiyatı artan gıda sektörü hisseleri oldu.

+Umpaş Holding hissesinin sırası, borsa tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle geçen hafta yeniden işleme açıldı. Hisse geçen hafta yatırımcılarına yüzde 33 kazandırdı.

Neden düştü?

-Geçen hafta banka hisselerinde ciddi bir düşüş hareketi görüldü. Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası (YKB), İş Bankası, TSKB ve Halkbank geçen hafta fiyatı düşen banka hisseleri oldu. Piyasalardaki ciddi dalgalanmaların borsaya da satış getirdiği geçen hafta, bu satışlarda banka hisseleri başı çekti. 19 Mart’ta 1.529 seviyesinde olan BİST-100 Endeksi, 22 Mart’ta 1.379’a gerilerken 26 Mart’ta ise 1.385 ile haftayı kapattı. Bu süreçte BİST Bankacılık Endeksi de ciddi kayıplar yaşadı. 19 Mart’ta 1.339’da olan bankacılık endeksi, 26 Mart’ta ise 1.105’e kadar geriledi.

-Batı Çimento hissesinde geçen hafta 26 Mart’ta işlem sırasında sürekli işleme ara verildi, tek fiyat emir toplama başladı. Hisse, geçen hafta düşüşe geçti.

-Önceki hafta fiyatı en çok yükselen hisselerden olan Ford Otosan, geçen hafta düşüşteydi.

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