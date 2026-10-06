Piyasa denetimlerinde 9 aylık bilanço: 44 milyon ürün denetlendi, 2,6 milyar TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının eylül ayı itibarıyla piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Bakanlık, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyebilecek uygulamalara yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Buna göre, 2026 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 360 bin firma ile 44 milyon ürün denetlendi. Denetimler kapsamında toplam yaklaşık 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Stokçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetimlerde 724,7 milyon TL para cezası uygulandı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, stokçuluk ve fahiş fiyata yönelik denetimler sonucunda yaklaşık 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup, 2026 yılının ilk 9 ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 360 bin 578 firma ile birlikte yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. 2,6 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında, 2026 yılının ilk 9 ayında 59.947 firma denetlenerek yaklaşık 724,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından 2026 yılının ilk 9 ayı sonunda gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde, 59.947 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

Aykırı fiillerde bulunan 6.072 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 724,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."

Otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerine 204,4 milyon TL ceza

Öte yandan, fahiş fiyatlara ilişkin otomotiv, emlak, kuyum sektörüne toplam 399,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı da kaydedildi:

"İç Ticaret Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimlerde, fahiş fiyatlara ilişkin 399,5 milyon TL, otomotiv sektörüne 145,1 milyon TL, emlak sektörüne 45,6 milyon TL, kuyum sektörüne ise 13,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından, 2026 yılının ilk 9 ayında 40.857 firma denetlenerek 1.498 firmaya yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulandı."

Reklam ve haksız ticari uygulamaya 232,1 milyon TL ceza

Reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde ise 2026 yılının ilk 9 ayında toplam yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi:

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından 86 milyon tüketicimizin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde, 2026 yılının ilk 9 ayında 40.857 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1.498 gerçek ve tüzel kişiye toplamda yaklaşık 984 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 735,3 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 16,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır."

81 ilde 259 bin firma ve yaklaşık 44 milyon ürün denetlendi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2026 yılının ilk 9 ayında 81 ilde 259 bin firma ile yaklaşık 44 milyon ürünün denetlendiği, 52 bini aşkın firmaya ise 917,6 milyon TL ceza uygulandığı belirtildi:

"81 ilde bulunan Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla, 2026 yılının ilk 9 ayında 259 bin firma ve yaklaşık 44 milyon ürün denetlenerek, 52 bini aşkın firmaya 917,6 milyon TL ceza uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2026 yılının ilk dokuz ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 259.774 firma denetlenmiş olup, bunlardan 52.786 firmaya 917,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Rekabet Kurumu, 2025’te 227 firmaya 13,2 milyar TL, 2026 yılının ilk 9 ayında ise 255 firmaya 20,5 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 9 ayında başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek, iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."