ASELSAN'dan yeni ihracat hamlesi: 157,9 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 Milyon ABD doları olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu iş ilişkisinin şirketin faaliyetlerine etkisine de değinilerek, cironun olumlu yönde etkilenmesinin beklendiği belirtildi.