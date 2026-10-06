Markalar, Gen Z’nin ‘şeffaflık testi’ ile sınanıyor

Türkiye’nin sağlıklı atıştırmalık markalarından Züber’de önemli bir dönem tamamlandı. 2022 yılında Turkven’in danışmanlığını yaptığı uluslararası yatırımcıların yatırımıyla küresel sermayenin radarına giren Züber’de, Turkven’in şirketteki hisseleri kurucular Nailcan Kurt, Murathan Kurt ve Raşit Müftüoğlu tarafından geri alındı. Türkiye’den doğan markanın yeni hedefi global bir FMCG oyuncusu olmak.

Ekonomist’in 13 - 26 Eylül 2026 tarihli sayısından

Hatırlanacağı gibi Turkven, 2022 yılında Züber’e yüzde 35 azınlık hissesiyle ortak olmuştu. Geride kalan dönemde Züber, dolar bazında 10 kat büyürken; inovasyonu büyümesinin merkezine alarak ürün portföyünü genişletti, organizasyonunu güçlendirdi ve sağlıklı atıştırmalık kategorisinde Türkiye’nin hızlı büyüyen atıştırmalık markalarından biri oldu. Marka şimdi ise yakaladığı bu yerel başarıyı yurt dışına taşıma hedefinde. Çünkü temiz etiketli ve anlaşılır içerikli ürün arayışı, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yükselen bir trend.

10 kategoride, 70’in üzerinde ürün

Züber, Türkiye’den çıkan bir markanın, tüketici beklentilerindeki dönüşümü doğru okuyarak nasıl ölçeklenebileceğinin de önemli bir örneği. Çünkü bugün markaların büyüme yolculuğunda sermaye kadar önemli olan başka bir unsur daha var. O da tüketicinin güvenini kazanmak. Pazarlama dünyasında markaların en büyük sınavı, değişen tüketici alışkanlıklarına ayak uydurmaktan çok, bu değişime öncülük edebilmekle ilgili.

Züber’in öyküsü de bu noktada anlam kazanıyor. 2017 yılında yola çıkan marka, atıştırmalık kategorisinin ezberlerini bozan bir strateji izledi. Günümüz tüketicisini anlamaya ve onlarla sahici bir bağ kurmaya odaklanan marka işe, “Neden lezzet ile iyi içerik arasında seçim yapmak zorundayız?” sorusuyla başladı. Bu sorunun marka için başlangıç noktası olduğunu söyleyen Züber Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Görkem Özer, “Bugün 10 farklı alt kategoride, fonksiyonel barlardan soğuk çaya ve katkısız çikolataya uzanan 70'in üzerinde ürüne ulaşmamız, bu sorunun tüketicide ne kadar güçlü bir karşılık bulduğunun en büyük kanıtı” diyor.

AR-GE ve inovasyonun büyümelerinin en önemli motorlarından olmaya devam edeceğini ifade eden Özer, “Geleceğin atıştırmalık pazarını şekillendirecek en önemli unsurlar; fonksiyonellik, içerik şeffaflığı ve elbette ki lezzet. Biz de bu doğrultuda tüketiciyi dinlemeye, beklentilerini anlamaya ve ürün dünyamızı geliştirmeye devam edeceğiz” diye ekliyor.

Sağlıklı beslenme algısı değişti

Son beş yılda sağlıklı beslenme algısı köklü bir değişime uğradı. Tüketiciler artık raflardaki ürünlerin sadece ön yüzündeki vaatlerle yetinmiyor; ambalajı çevirip içindekiler listesini dikkatle okuyor, şekerin kaynağını ve katkı maddelerini sorguluyor. "Artık hepimiz yalnızca ne yemememiz gerektiğine değil ne yediğimize ve o ürünün içinde ne olduğuna bakıyoruz" diye Özer, şeffaflığın markaları için bir zorunluluk haline geldiğinden söz ediyor.

Züber'in iletişim stratejisinin merkezine "İçindekilere bak, için rahat olsun" söylemini yerleştirmesi, tüketicinin markaya duyduğu güveni inşa eden en önemli hamlelerden biri olmuş. Şu bir gerçek ki bugünün tüketicisi her alışverişte bir içerik uzmanı olmak istemiyor; güvendiği markayı gördüğünde rahatça alışveriş yapabilmeyi arzuluyor.

Samimi ilişki kurmaya çalışıyor

Özellikle Z kuşağı ile iletişim kurmaya çalışan markaların düştüğü en büyük tuzak, onlara "genç görünmeye" çalışarak yapay bir dil kullanmak. Züber’in bu noktada didaktik, yasaklayıcı veya suçluluk duygusu yaratan bir tondan bilerek uzak durduğunu dile getiren Özer, “Sosyal medyayı markanın karakterinin sergilendiği bir alan olarak konumlandırıyoruz. Z Kuşağı markaların söylediklerinden çok yaptıklarına bakıyor. Bir iddianız varsa içini doldurmanızı bekliyor; tutarsızlığı da çok hızlı fark ediyor. Ürünü şeffafça sunarak onlarla hayatın içinden, gerçek ve samimi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz” diye anlatıyor.