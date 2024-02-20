Oba Makarna (OBAMS) halka arzı ne zaman? Kaç lot dağıtacak

SPK, son bülteninde Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay başına 39,24 liradan halka arzına onay verdiğini duyurmuştu. İşte Oba Makarna halka arzıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları:

OBA MAKARNA HALKA ARZI NE ZAMAN?

Oba Makarna halka arzı için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Oba Makarna halka arzında, çıkarılmış sermayesinin 407 milyon 169 bin 500 TL’den 479 milyon 421 bin 759 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 72 milyon 252 bin 259 TL nominal değerli paylar ile mevcut ortaklardan Alpinvest Yatırım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ve Turkey Pasta Holding Ltd’ye ait toplamda 24 milyon 84 bin 86 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 96.336.345 adet pay satışa sunulacak

HALKA ARZ FİYATI

Oba Makarna halka arz fiyatı 39,24 TL olarak belirlendi. Diğer detaylar ise şöyle:

Borsa Kodu: OBAMS

Halka Arz Yöntemi: Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 407.169.500 -TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 479.421.759- TL

Halka Arz Büyüklüğü: 3.780.238.178 TL

Halka Açıklık Oranı: %20,1

Halka Arz Tahsisatı:

47.204.809 TL nom. (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

43.351.355 TL nom. (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

4.816.818 TL nom. (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

963.363 TL nom. (%1) Oba Makarna Çalışanları

OBA MAKARNA HAKKINDA

Oba Makarna 1966 yılında Gaziantep'te kuruldu. 2005 yılında Özgüçlü Ailesi tarafından satın alındı. Şirketin sitesine göre Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde 110.000 m² üzerine kurulu 49.000 m² kapalı alana sahip tesislerinde üretim yapıyor. 2017 yılında ise Sakarya/Hendek'te 50.000 m² alan üzerinde entegre üretim sesisi kuruldu. Oba Makarna, Gaziantep ve Hendek’teki fabrikalarında günlük yaklaşık 3 bin ton buğday kırma ve günlük yaklaşık 2 bin ton makarna üretim kapasitesine sahip. Şirketin sitesinde yer alan bilgilere göre100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirıyor.

HALKA ARZ GELİRİ NEREDE KULLANILACAK?

Oba Makarna CEO’su Alpaslan Özgüçlü, Dünya Gazetesi'nin haberine göre halka arzdan elde edilecek gelir ile birlikte öncelikli olarak ürün kapasitesini ve çeşitliliğini büyütüp yatırımları güçlendireceklerini söyledi. Özgüçlü, “Yeni dönem ile birlikte, küresel ölçekte sıralamamızı daha üst sıralara taşımayı ve global gıda liderleri arasında yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Halka arz gelirlerinin %40-50’sini ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları için kullanmayı amaçlıyoruz. Yatırımlarımız arasında temiz enerji yatırımları ve Ar-Ge çalışmaları bulunuyor. Halka açık bir marka olarak, büyüme yolculuğumuza daha kurumsal ve stratejik yepyeni adımlarla devam etmek istiyoruz” dedi.

İzahnameye göre fon kullanım yerleri şöyle: