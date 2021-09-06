Ons altında 1.810 dolar üzerinde tutunma çabası sürüyor. Geçen hafta açıklanan ABD verilerinde istihdam tarafının zayıf kalmasının ons altının 1.810 dolar üzerindeki hareketini desteklediği analizi yapılıyor.

Teknik görünümü analiz eden uzmanlar; trend ve momentum göstergelerinin ons altının kısa vadede 1.790-1.830 dolar bandında işlem görebileceğinin sinyalini verdiğini aktarıyor.

Bu iki seviyenin arasında; önceki haftaki yükseliş hareketiyle direnç konumundan destek konumuna gelen ve 1.804 dolara denk düşen 200 günlük üssel hareketli ortalama takip ediliyor.

Bu seviyenin aşağı yönlü kırılmasının satış baskısını hızlandırabileceği görüşündeki uzmanlar; kısa vadeli işlem aralığının üst sınırı olan 1.830 dolar direncinin aşılması durumunda ise 1.850 dolar direncinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.