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Orzaks İlaç halka arzında talep toplama bugün başladı

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci başladı. Paylar 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde 69,00 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.

Ekonomist
Ekonomist
Orzaks İlaç halka arzında talep toplama bugün başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.’de talep toplama işlemleri bugün başladı.

Orzaks İlaç paylarının halka arzı, 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yatırımcılar 3 iş günü boyunca talep girişinde bulunabilecek.

Halka arzda pay başına fiyat 69,00 TL olarak belirlenirken, toplam 52,5 milyon lot pay satışa sunulacak. Bu payların 31,5 milyon adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecek.

Halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,62 milyar TL olması beklenirken, halka arz sonrası şirket sermayesinin 338,5 milyon TL’ye yükselmesi ve halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

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