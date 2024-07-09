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Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a bedelsiz sermaye artışına (Yüzde 500) ilişkin SPK başvurusunu duyurdu.

09 Temmuz 2024 | 16:43
Son Güncellenme: 09 Temmuz 2024 | 16:43
Papilon Savunma (PAPIL) SPK başvurusunu duyurdu

Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş.'den KAP'a yapılan bildirim şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2024 tarih ve 2024/14 sayılı karar ile Şirket'in 34.375.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 206.250.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermiş olduğu 02.07.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.07.2024 tarih ve 2024/15 sayılı kararı ile Şirket esas sözleşmesi "Sermaye ve Paylar" başlıklı Madde 6'ya ilişkin ekli tadil tasarısı ve diğer evraklar ile bugün (09.07.2024) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
 

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Özyaşar Tel (OZYSR) temettü kararını duyurdu
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Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
18 kurum 58 hissede ‘al’ diyor
HSBC, Turkcell ve Türk Telekom için hedef fiyatlarını yükseltti
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