Pasifik Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre şirket yönetim kurulu, Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %51 hissesinin satın alınmasına karar verdi. Açıklamaya göre söz konusu şirket biyometrik çözümler, elektronik kimliklendirme ve güvenli dokümanlar üretilmesinde inovatif teknolojiler sunuyor.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 31.01.2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, Proline Bilişim Sistemleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %51 hissesinin satın alınmasına ve hisse devir sürecinin başlatılmasına karar vermiştir.

Söz konusu satın alma işleminde SPK lisanslı bir değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporunun baz alınması,

430.589.096TL şirket değeri üzerinden % 12,91 iskonto uygulanmak suretiyle % 51 pay için 191.250.000TL (yüzdoksanbirmilyonikiyüzelli binTürkLirası) ödenmesi kararlaştırılmıştır.

PROLINE(www.pro-line.com.tr), biyometrik çözümler, elektronik kimliklendirme ve güvenli dokümanlar üretilmesinde inovatif teknolojiler sunan milli bir şirket olarak faaliyet göstermektedir.

2003 yılında kurulan PROLINE, 200'e yakın çalışanıyla alanında uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi olarak ülkemizdeki ve KKTC'deki önemli faaliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya pazarlarında aktif bir rol üstlenerek başarılı projelere imza atmıştır.

Gerçekleşecek satın almayla birlikte; Pasifik Teknoloji çatısı altında sunulan ürün ve hizmetlere, PROLINE bünyesinde sunulan ürün ve hizmetler eklenecek olup,şirketimizin sunduğu ürün ve hizmet yelpazesinde önemli büyüklükte bir genişleme ortaya çıkacaktır. Bu konudaki çalışmalar ve sürece ilişkin gelişmeler yatırımcılarımızla ve kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir. Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

