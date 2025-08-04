Pay biçiminde temettü: Bedelsiz başvurusunu duyurdu

CW Enerji Genel Kurulu, 2024 faaliyetlerinden pay biçiminde kar payı ödemesi yapılması kararı almıştı. Buna göre her 1 TL nominal değerli hisse için yüzde 7.83 oranında pay biçiminde temettü dağıtılacak. Şirket bugün bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusunu KAP'a bildirdi. Açıklama şöyle:



Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Şirketimizin 1.000.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesi uyarınca 4.000.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla VUK Kayıtları ve TMS/TFRS uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş 2024 yılı mali tablolarda; "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesabından karşılanmak üzere 78.290.009 TL arttırılarak toplam 1.078.290.009 TL'ye çıkarılmasına,

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %7,83 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 78.290.009 adet nominal değerli payların 16.606.971,61 TL nominal değerli kısmının A gruba nama, 61.683.037,39 TL nominal değerli kısmının B grubu hamiline pay olarak çıkarılmasına,

Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

İhraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan tadiline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Şirketimiz imza yetkililerinin münferiden yetkilendirilmesine,

İşbu kararın ve Sermaye Piyasası Kuruluna Sermaye Artırımına yönelik başvuru yapıldığında başvurunun da ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

04.06.2025 tarihli kâr dağıtım önerisine ilişkin Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 03.07.2025 tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8. gündem maddesi kapsamında; sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin uygun görüşün alınması amacıyla 04.08.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

