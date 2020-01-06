Portföyler dengelenmeli
İç gündemde Libya tezkeresi TBMM’de görüşülüp kabul edilirken dışarıda ABD ve İran arasında artan Ortadoğu gerilimi, küresel jeopolitik riskleri artırıyor.
Uzmanlara göre, piyasaların jeopolitik gelişmelerle hareketlenmesi, dolar/TL kurunda yükselişin ağırlık kazanması ve petroldeki yükseliş dikkate alındığında portföyleri dengelemek gerekecek.
Buna göre önümüzdeki dönemde biraz korumacı ve defansif pozisyon alınması gerekebilir.
Altındaki süregelen ralli, jeopolitik gelişmelerle de perçinlendi. Uzmanlar, buradaki potansiyelin değerlendirilebileceğini düşünüyor.
Bu süreçte iç ve dışarıdaki ekonomik veriler ile siyasi gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.
Kısa vadeli yatırım stratejisinden ziyade uzun dönemli portföy oluşturulması da önemli.
PİYASA GÜNDEMİ
07 OCAK SALI: Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri duyurulacak.
09 OCAK PERŞEMBE: Türkiye’de cari açık rakamı duyurulacak.
10 OCAK CUMA: ABD’de tarım dışı istihdam rakamı açıklanacak.
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