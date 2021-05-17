Geçen hafta ons altında 1.800 ana direnç bölgesinin aşılmasıyla alımlar hız kazandı. Uzmanlar; oluşan yükselen kama formasyonu direnç bölgesini ve Fibo 50,0’lık dilimi test eden değerli metalde, 1.825 seviyesinin aşılamaması durumunda 1.800 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.
1.825 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda ise düşüş trendi ve 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.840-1.850 bölgesine doğru yükseliş ivmesinin devam edebileceği öngörülüyor.
Gram altın fiyatı da yükselen kanal trendi içerisindeki hareketine devam ediyor. 487’lere kadar yükselen gram altında pozitif seyir sürüyor.
Bu seviye üzerinde kalıcılık halinde 489 TL seviyesinin bir sonraki direnç konumunda bulunduğu bilgisini veriliyor. Tersi durumda ise 481 TL seviyesinin destek olarak izlenebileceği aktarılıyor.
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