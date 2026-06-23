Rakipler transfer etti, teknoloji devi değer kaybetti: Yapay zeka savaşlarında yeni perde

Google'ın çatı şirketi Alphabet, yapay zeka departmanındaki iki kilit ismin peş peşe rakiplere transfer olmasıyla sarsıldı.

Bu ayrılıkların ardından şirketin hisseleri borsada yüzde 7,2'ye varan sert bir düşüş kaydetti.

Nobel ödüllü isim rakip şirkete geçti



Piyasalardaki depremin ilk tetikleyicisi, Google DeepMind bünyesinde çalışan ve yapay zeka alanındaki devrimsel katkılarıyla 2024 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Başkan Yardımcısı John Jumper oldu. Jumper'ın, hafta sonu yaptığı açıklamayla en büyük rakiplerden biri olan Anthropic'e geçeceğini duyurması yatırımcılarda panik yarattı.



Alphabet cephesindeki ikinci darbe ise yapay zeka mimarisinin arkasındaki dahi isimlerden biri olan Noam Shazeer'dan geldi. Shazeer'ın Google'dan ayrılarak sektörün öncüsü OpenAI kadrosuna katılması, şirketin yapay zeka yarışında güç kaybettiği algısını güçlendirdi.

Borsada yapay zeka alarmı



İki dev ismin rakiplere kaptırılması, Alphabet hisselerinde milyarlarca dolarlık değer kaybına yol açarken, düşüş dalgası diğer teknoloji ve yapay zeka hisselerini de olumsuz etkiledi. Analistler, yapay zeka alanındaki bu "beyin göçünün" şirketler arasındaki güç dengesini değiştirebileceğine dikkat çekiyor.