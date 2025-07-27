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Reklam için onunla anlaştı, hisseleri zıpladı

Ünlü oyuncu Sydney Sweeney'nin giyim markası American Eagle'ın sonbahar kampanyasında yer alacağının açıklanması, markanın hisse senetlerinde ani bir yükselişe yol açtı. Genç yatırımcıların sosyal medya üzerinden organize olup belirli hisselere ani ilgi gösterdiği “meme stock” hareketine American Eagle da katılmış görünüyor.

26 Temmuz 2025 | 23:53
Son Güncellenme: 27 Temmuz 2025 | 00:19
Reklam için onunla anlaştı, hisseleri zıpladı

CNBC'nin haberine göre "Euphoria" ve "Anyone But You" (Senden Başka) filmleriyle adını geniş kitlelere duyuran Sydney Sweeney, American Eagle’ın yeni sezon kampanyasının yüzü oldu. Şirketin Çarşamba günü yaptığı duyurunun ardından, hisseler Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde hızlı bir artış yaşadı ve gün içinde %4’ü aşan bir değer kazandı.

American Eagle’ın kampanyası, markanın klasikleşmiş denim ürünlerine odaklanıyor. Şirketin kreatif direktörü Jennifer Foyle, “Sydney Sweeney’nin büyüleyici enerjisiyle, rahatlık, tavır ve biraz da yaramazlık içeren kusursuz bir kombin sunuyoruz” diyerek kampanyanın hedefini paylaştı.

2025 yılı boyunca yaklaşık %35 değer kaybeden American Eagle hisseleri için bu kampanya ve oluşan yatırımcı ilgisi, toparlanma yönünde bir fırsat olabilir. Sydney Sweeney'in sadece Instagram hesabından 25 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.
 

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