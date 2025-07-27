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YÖKDİL bugün saat kaçta, ne kadar sürecek? YÖKDİL soru dağılımı nasıl?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayı yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) uygulanıyor. Peki YÖKDİL bugün saat kaçta, ne kadar sürecek? YÖKDİL soru dağılımı nasıl?

27 Temmuz 2025 | 09:25
YÖKDİL bugün saat kaçta, ne kadar sürecek? YÖKDİL soru dağılımı nasıl?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yabancı dil yeterliliğini ölçmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava girecek öğrenciler, sınavın detayları hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

YÖKDİL/2 Sınavı Saat Kaçta Başlayıp Bitecek?

Başlangıç Saati: YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başladı.

Sınav Süresi: Toplam 180 dakika (3 saat) olarak belirlendi.

Bitiş Saati: Sınav saat 13.15'te sona erecek.

Son Giriş Saati: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmadı.

YÖKDİL Soru Dağılımı Nasıl?

YÖKDİL sınavı, çoktan seçmeli toplam 80 sorudan oluşuyor ve ana hatlarıyla şu bölümleri içeriyor:

Sözcük Bilgisi / Phrasal Verb: Yaklaşık 6 soru.

Dil Bilgisi (Gramer): Yaklaşık 14 soru (Tense, Preposition, Bağlaç vb.).

Cloze Test: 10 soru (Boşluk doldurma).

Cümle Tamamlama: Yaklaşık 11 soru.

Çeviri Soruları: 12 soru (Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe).

Paragraf Tamamlama: Yaklaşık 6 soru.

Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle: Yaklaşık 5 soru.

Diyalog Tamamlama: Yaklaşık 5 soru.

Yakın Anlamlı Cümle: Yaklaşık 4 soru.

Paragraf Soruları: 20 soru (Her biri 4 soruluk 5 farklı paragraf).

Önemli Not: İngilizce YÖKDİL sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç farklı alanda sorular içerirken; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanından sorular soruluyor.

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