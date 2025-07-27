YÖKDİL bugün saat kaçta, ne kadar sürecek? YÖKDİL soru dağılımı nasıl?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yabancı dil yeterliliğini ölçmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava girecek öğrenciler, sınavın detayları hakkında araştırmalarını hızlandırdı.
YÖKDİL/2 Sınavı Saat Kaçta Başlayıp Bitecek?
Başlangıç Saati: YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başladı.
Sınav Süresi: Toplam 180 dakika (3 saat) olarak belirlendi.
Bitiş Saati: Sınav saat 13.15'te sona erecek.
Son Giriş Saati: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmadı.
YÖKDİL Soru Dağılımı Nasıl?
YÖKDİL sınavı, çoktan seçmeli toplam 80 sorudan oluşuyor ve ana hatlarıyla şu bölümleri içeriyor:
Sözcük Bilgisi / Phrasal Verb: Yaklaşık 6 soru.
Dil Bilgisi (Gramer): Yaklaşık 14 soru (Tense, Preposition, Bağlaç vb.).
Cloze Test: 10 soru (Boşluk doldurma).
Cümle Tamamlama: Yaklaşık 11 soru.
Çeviri Soruları: 12 soru (Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe).
Paragraf Tamamlama: Yaklaşık 6 soru.
Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle: Yaklaşık 5 soru.
Diyalog Tamamlama: Yaklaşık 5 soru.
Yakın Anlamlı Cümle: Yaklaşık 4 soru.
Paragraf Soruları: 20 soru (Her biri 4 soruluk 5 farklı paragraf).
Önemli Not: İngilizce YÖKDİL sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç farklı alanda sorular içerirken; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanından sorular soruluyor.