YÖKDİL bugün saat kaçta, ne kadar sürecek? YÖKDİL soru dağılımı nasıl?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın yabancı dil yeterliliğini ölçmek için katıldığı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2), bugün (27 Temmuz 2025 Pazar) ÖSYM tarafından düzenleniyor. Sınava girecek öğrenciler, sınavın detayları hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

YÖKDİL/2 Sınavı Saat Kaçta Başlayıp Bitecek?

Başlangıç Saati: YÖKDİL/2 sınavı saat 10.15'te başladı.

Sınav Süresi: Toplam 180 dakika (3 saat) olarak belirlendi.

Bitiş Saati: Sınav saat 13.15'te sona erecek.

Son Giriş Saati: Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmadı.

YÖKDİL Soru Dağılımı Nasıl?

YÖKDİL sınavı, çoktan seçmeli toplam 80 sorudan oluşuyor ve ana hatlarıyla şu bölümleri içeriyor:

Sözcük Bilgisi / Phrasal Verb: Yaklaşık 6 soru.

Dil Bilgisi (Gramer): Yaklaşık 14 soru (Tense, Preposition, Bağlaç vb.).

Cloze Test: 10 soru (Boşluk doldurma).

Cümle Tamamlama: Yaklaşık 11 soru.

Çeviri Soruları: 12 soru (Türkçe-İngilizce ve İngilizce-Türkçe).

Paragraf Tamamlama: Yaklaşık 6 soru.

Anlatım Bütünlüğünü Bozan Cümle: Yaklaşık 5 soru.

Diyalog Tamamlama: Yaklaşık 5 soru.

Yakın Anlamlı Cümle: Yaklaşık 4 soru.

Paragraf Soruları: 20 soru (Her biri 4 soruluk 5 farklı paragraf).

Önemli Not: İngilizce YÖKDİL sınavı Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç farklı alanda sorular içerirken; Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanından sorular soruluyor.