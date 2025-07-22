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Ceren Oral
Ceren Oral




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21 kurum 61 hisse öneriyor

Dikkatler, TCMB’nin 24 Temmuz’da vereceği karara çevrilmiş durumda. Faiz indirimlerinin yeniden başlamasının borsa için önemli bir katalist olacağının öngörüldüğü bu süreçte, 21 kurum, model portföyünde toplam 61 hisseye yer veriyor. En çok Turkcell, THY, Aselsan, BİM, Migros, YKB öneriliyor.

22 Temmuz 2025 | 01:20
21 kurum 61 hisse öneriyor

Çoklu şoklara rağmen devam eden dezenflasyon ve faiz indirim döngüsünün başlayacağı beklentisiyle son dönemde güçlü bir görünüm sergileyen BİST-100 Endeksi, 10.000’nin üzerindeki seyrini koruyor. Yerel varlıklarda fiyatlamalar açısından en kritik başlığı ise kuşkusuz TCMB’nin 24 Temmuz’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla faiz indirim döngüsünü yeniden devreye alacağı yönündeki beklentiler oluşturuyor. Bunun da özellikle bankalar ve BİST-30 Endeksi önderliğinde hisse senetlerinin yeniden ilgi görmeye başlayacağı bir döneme işaret edebileceği kaydediliyor.

“REZERVLER SON ÜÇ AYIN EN YÜKSEĞİNDE”

Biz de sekiz aracı kuruma 24 Temmuz’daki PPK’dan çıkabilecek karara yönelik tahminlerini sorduk. Ağırlıklı beklenti, faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla başlayacağı yönünde olsa da 300-350 baz puanlık indirim beklentileri de var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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