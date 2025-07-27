Turizmde beklentiler negatife mi dönüyor?

Türkiye’ye yoğun döviz girdisi sağlayan turizm sektörü, cari açığa merhem olan ana sektörlerin başında yerini alıyor. Her yıl vites büyüten sektör, 2017-2024 döneminde turist sayısında yüzde 64, gelirde ise yüzde 95,5’lik bir artış yaşadı. Türkiye ziyaretçi sayısında 2017’de dünyada sekizinci sırada iken, 2024’te dördüncü sıraya yükseldi. 2024’ü 62,3 milyon turist, 61,1 milyar dolar gelirle kapatan sektör, 2025 turizm sezonuna 65 milyon turist ve 64 milyar dolar gelir hedefiyle giriş yaptı. İsrail’in Gazze’yi işgali, Rusya-Ukrayna ve İsrail-İran savaşlarına rağmen, Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ana pazarlar başta olmak üzere rekor tazelenen bir turizm sezonu geçirilmesi bekleniyordu. Ancak yüksek sezona girilirken, turizmin başkenti Antalya’da turist hedefi 1 milyon aşağı revize edildi. Bunda bitmesi beklenen savaşların ve gerginliklerin hala devam etmesi ve Türkiye’deki yüksek fiyatlar etkili oldu.

Yüksek sezonun içinde bulunduğumuz temmuz ayında oda-kahvaltı tatil satışı yapan ve ağırlıklı yerli turistlerin tercih ettiği Bodrum, Alaçatı, Fethiye, Marmaris, Kuşadası gibi turizm bölgelerinde durgunluk hakim. Türkiye sürekli artan fiyatlar nedeni ile yabancı turistler için bile pahalı hale gelirken, alım gücünün üzerinde artan yeme-içme fiyatları, fahiş şezlong kiraları ve el yakan otopark ücretleri iç piyasada da orta ve alt gelir grubunun tatil hayallerini bitirmiş durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.