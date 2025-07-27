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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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Dev markaların etiketçisi Stefanel’i geri getiriyor

Dünya devlerinin etiketçisi olan Bravo Grup, İtalyan Stefanel’i Türkiye’ye geri dönmeye ikna etti. Markanın Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan, Ortadoğu’nun distribütörlüğünü alan grup, ilk mağazayı eylülde açacak ve 2026’da dokuz mağazaya ulaşacak.

27 Temmuz 2025 | 08:40
Dev markaların etiketçisi Stefanel’i geri getiriyor

Kurumsal hayatı bırakıp girişimci olarak Bravo Grup’u kuran Alkan Erol, markasını büyüterek şirketi Türkiye’nin ve dünyanın güçlü markalarına üretim yapan; mağazacılıktan gıdaya, enerjiden tekstile uzanan çok kanatlı bir yapıya dönüştürdü. Bugün 150’nin üzerinde çalışanı olan ve yıllık 8 bin parçalık üretim gerçekleştiren grubun cirosu 400 milyon TL. Alkan’ın Türkiye’ye yeniden giriş yapmasını sağladığı İtalyan markası Stefanel’in ve Boyner Grubu’ndan franchise almayı başardığı dört Brooks Brothers mağazasının etkisiyle 2026 yılında grup cirosunun 1 milyar TL’nin üzerine çıkması hedefleniyor.

GLOBAL DEVLERİN ETİKETÇİSİ

Grubun öyküsü oldukça ilginç gelişmelerle dolu. Öyle ki ilk adımlarını İstanbul Tekstilkent’te 400 metrekarelik bir atölyede atan Bravo Grup, önce Mark & Spencer ile çalışmaya başlıyor. Ardından Puma, Adidas, Nike ve New Balance gibi dev markalar da geliyor. Bugün Levi’s, Lacoste, Timberland, Gant gibi 47 global markanın etiketlerini üreten grup; Malatya OSB’de ve İstanbul Güneşli’deki tesislerinde faaliyet gösteriyor. Etiket işinin şirketin lokomotifi olduğunu söyleyen Erol, ilerleyen yıllarda bünyesine kattığı İtalyan moda markası Stefanel ile bu dengenin değişebileceğini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz

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