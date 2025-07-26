Temmuz'un son haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket

Borsa İstanbul'da 28 Temmuz-1 Ağustos 2025 haftası temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 5 şirket (bugün itibarıyla) bulunuyor. İşte o şirketler
1 MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MEDTR)
3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,2521008 TL, net 0,2521008 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,0714285 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 28 Temmuz, ödeme tarihi 30 Temmuz.
2 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (OSMEN)
3 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,1764750 TL, net 0,1500036 TL temettü açıklamıştı. Her taksit net 0,0500012 TL. İkinci taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Temmuz, ödeme tarihi 31 Temmuz.
3 BÜYÜK ŞEFLER GIDA (BIGCH)
Pay başına brüt 0,7289719 TL, net 0,6196261 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 4 Ağustos.
4 SANİFOAM ENDÜSTRİ VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (SANFM)
2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,10 TL, net 0,085 TL temettü açıklamıştı. Her taksit net 0,0425 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 31 Temmuz, ödeme tarihi 4 Ağustos.