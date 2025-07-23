Elektriği olmayan bir köyde doğdu, 1 milyar dolar yatırım hedefi koydu

Enerji sektöründe 21 yılı geride bırakmaya hazırlanan YEO Teknoloji, son yıllardaki hamleleriyle dikkat çeken şirketlerden. YEO Teknoloji’nin Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tolunay Yıldız, Kars’ın elektriği dahi olmayan bir köyünde doğup, bugün dünyanın dört bir yanında enerji projeleri geliştiren bir girişimci…

Tuzla Teknik Meslek Lisesi’ni, ardından da Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nü bitiriyor. 2004 yılında sadece üç kişiyle başladığı YEO yolculuğunu bugün; 500’ü aşkın çalışanı, 10 ülkede ofisi ve 30’un üzerinde ülkeye yayılmış projeleriyle sürdürüyor. “Benim doğduğumda köyde elektrik yoktu. 1986 yılında geldi. Elektriksiz bir yerde doğup bugün enerji üreten bir işi yönetiyor olmak hayatın bana sunduğu en anlamlı çelişki. Bugün üç kıtada enerji projeleri geliştiriyoruz. Bugüne kadar 400’ü aşkın projeye imza attık” diyen Yıldız, 2023’te yaklaşık 6,4 milyar TL ciroya ulaştıklarını, 2025’i de bunun çok üzerinde bir rakamla kapatacaklarını söylüyor.

Halihazırda 600 milyon dolara yakın kontrat portföyü bulunan şirket, 2025 sonunda 200 MW, 2026 yılında ise 500 MW’lık yenilenebilir enerji kurulu gücüne ulaşmayı planlıyor. 2030’a kadar ise 1000 MW kurulu güç hedefleniyor. Bu da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım anlamına geliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.