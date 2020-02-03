Riski azaltmak gerekiyor
Geçen hafta virüsün yayılmaya devam etmesiyle global büyümeye yönelik endişelerle birlikte yurtdışı borsalarda satışlar güçlenirken petrol fiyatları düştü.
Petrol fiyatlarındaki düşüşle, BİST-100 ve TL varlıkların yurtdışı piyasalardaki satışlara göre daha dirençli kalması bekleniyor.
Koronavirüsün piyasada yarattığı risk algısına bağlı olarak riski azaltmanın iyi bir seçenek olabileceği üzerinde duruluyor.
Ancak uzmanlar; TL mevduatı düşen faizlerin ardından artık cazip bir
yatırım aracı olmadığının da altını çiziyor.
Borsa yatırımcılarına ise hissede sektörel seçim yapmaları ve iyi hikayesi olan hisselerde kalmaları önerisi veriliyor.
Ayrıca mevcut konjonktürden olumsuz etkilenebilecek sektörlere temkinli yaklaşmanın gerekliliğine de vurgu yapılıyor.
Altındaki düşüşlerin alım fırsatı olabileceği belirtilirken trendleri izlemekte fayda olduğu söyleniyor.
PİYASA GÜNDEMİ
3 ŞUBAT PAZARTESİ: TÜİK, ÜFE verilerini açıklayacak.
4 ŞUBAT SALI: Euro Bölgesi’nde TÜFE verileri duyurulacak.
7 ŞUBAT CUMA: ABD’de tarım dışı istihdam verisi paylaşılacak.
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